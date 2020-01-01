Токеномика StreamCoin (STRM) Откройте для себя ключевую информацию о StreamCoin (STRM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StreamCoin (STRM) StreamCoin верит в будущее, в котором стримеры и зрители будут общаться напрямую. Будущее с возможностями заработка, минимальными комиссиями за транзакции, безопасными платежами и свободой владения вашим творческим контентом. Официальный сайт: https://stream-coin.com Whitepaper: https://stream-coin.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425 Купить STRM сейчас!

Токеномика и анализ цен StreamCoin (STRM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StreamCoin (STRM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M Общее предложение: $ 3,04B $ 3,04B $ 3,04B Оборотное предложение: $ 1,49B $ 1,49B $ 1,49B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,11M $ 4,11M $ 4,11M Исторический максимум: $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 Исторический минимум: $ 0,000502346011046426 $ 0,000502346011046426 $ 0,000502346011046426 Текущая цена: $ 0,00135 $ 0,00135 $ 0,00135 Узнайте больше о цене StreamCoin (STRM)

Токеномика StreamCoin (STRM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StreamCoin (STRM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STRM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STRM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STRM, изучите текущую цену STRM!

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