Что такое STOCKCOIN

Токеномика stockcoin (STOCKCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о stockcoin (STOCKCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен stockcoin (STOCKCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене stockcoin (STOCKCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 72,68K $ 72,68K $ 72,68K Общее предложение: $ 999,05M $ 999,05M $ 999,05M Оборотное предложение: $ 999,05M $ 999,05M $ 999,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,68K $ 72,68K $ 72,68K Исторический максимум: $ 0,00343173 $ 0,00343173 $ 0,00343173 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00007275 $ 0,00007275 $ 0,00007275 Узнайте больше о цене stockcoin (STOCKCOIN) Купить STOCKCOIN сейчас!

Информация о stockcoin (STOCKCOIN) Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1917484546666225939

Токеномика stockcoin (STOCKCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики stockcoin (STOCKCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STOCKCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STOCKCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STOCKCOIN, изучите текущую цену STOCKCOIN!

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