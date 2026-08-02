Токеномика stockcoin (STOCKCOIN)

Токеномика stockcoin (STOCKCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о stockcoin (STOCKCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2026-08-02 12:34:38 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен stockcoin (STOCKCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене stockcoin (STOCKCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 72,68K
$ 72,68K$ 72,68K
Общее предложение:
$ 999,05M
$ 999,05M$ 999,05M
Оборотное предложение:
$ 999,05M
$ 999,05M$ 999,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 72,68K
$ 72,68K$ 72,68K
Исторический максимум:
$ 0,00343173
$ 0,00343173$ 0,00343173
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00007275
$ 0,00007275$ 0,00007275

Информация о stockcoin (STOCKCOIN)

Официальный сайт:
https://x.com/i/communities/1917484546666225939

Токеномика stockcoin (STOCKCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики stockcoin (STOCKCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STOCKCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STOCKCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STOCKCOIN, изучите текущую цену STOCKCOIN!

Прогноз цены STOCKCOIN

Хотите узнать, куда может двигаться STOCKCOIN? Наша страница прогноза цены STOCKCOIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC – одна из ведущих криптовалютных бирж в мире, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC – ваш портал с 0 комиссией к безграничным возможностям.

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш портал с 0 комиссией к безграничным возможностям!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»