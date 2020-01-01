Токеномика Sora (SORA) Откройте для себя ключевую информацию о Sora (SORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sora (SORA) Откройте для себя будущее видеопроизводства вместе с SORA, новаторским проектом токенов на стыке технологии блокчейн и искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://sora-ai.vip/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb8a87405d9a4F2F866319B77004e88dfF66c0d92 Купить SORA сейчас!

Токеномика и анализ цен Sora (SORA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sora (SORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,02559 $ 0,02559 $ 0,02559 Исторический минимум: $ 0,000010247393960688 $ 0,000010247393960688 $ 0,000010247393960688 Текущая цена: $ 0,0002984 $ 0,0002984 $ 0,0002984 Узнайте больше о цене Sora (SORA)

Токеномика Sora (SORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sora (SORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SORA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SORA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SORA, изучите текущую цену SORA!

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