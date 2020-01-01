Токеномика Sentio Protocol (SEN) Откройте для себя ключевую информацию о Sentio Protocol (SEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sentio Protocol (SEN) Sentio – это децентрализованная ончейн ИИ-платформа, которая революционизирует взаимодействие людей и организаций с технологией блокчейн. Объединяя разработку без кода с развертыванием агентов ИИ, Sentio позволяет пользователям автоматизировать сложные задачи – от стратегий доходности DeFi до управления NFT – не требуя глубоких технических знаний. Официальный сайт: https://sentio.ai/ Whitepaper: https://docs.sentio.ai/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88 Купить SEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Sentio Protocol (SEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sentio Protocol (SEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,44M $ 2,44M $ 2,44M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 98,00M $ 98,00M $ 98,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,49M $ 2,49M $ 2,49M Исторический максимум: $ 0,8 $ 0,8 $ 0,8 Исторический минимум: $ 0,000201297989722525 $ 0,000201297989722525 $ 0,000201297989722525 Текущая цена: $ 0,02488 $ 0,02488 $ 0,02488 Узнайте больше о цене Sentio Protocol (SEN)

Токеномика Sentio Protocol (SEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sentio Protocol (SEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEN, изучите текущую цену SEN!

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