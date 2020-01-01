Токеномика Sentio Protocol (SEN)

Токеномика Sentio Protocol (SEN)

Откройте для себя ключевую информацию о Sentio Protocol (SEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sentio Protocol (SEN)

Sentio – это децентрализованная ончейн ИИ-платформа, которая революционизирует взаимодействие людей и организаций с технологией блокчейн. Объединяя разработку без кода с развертыванием агентов ИИ, Sentio позволяет пользователям автоматизировать сложные задачи – от стратегий доходности DeFi до управления NFT – не требуя глубоких технических знаний.

Официальный сайт:
https://sentio.ai/
Whitepaper:
https://docs.sentio.ai/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88

Токеномика и анализ цен Sentio Protocol (SEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sentio Protocol (SEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,44M
$ 2,44M$ 2,44M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 98,00M
$ 98,00M$ 98,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,49M
$ 2,49M$ 2,49M
Исторический максимум:
$ 0,8
$ 0,8$ 0,8
Исторический минимум:
$ 0,000201297989722525
$ 0,000201297989722525$ 0,000201297989722525
Текущая цена:
$ 0,02488
$ 0,02488$ 0,02488

Токеномика Sentio Protocol (SEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sentio Protocol (SEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEN, изучите текущую цену SEN!

Как купить SEN

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История цены Sentio Protocol (SEN)

Анализ истории цены SEN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.