Токеномика Samoyedcoin (SAMO) Откройте для себя ключевую информацию о Samoyedcoin (SAMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Samoyedcoin (SAMO) Samoyedcoin (SAMO) - самый милый посол Соланы. Он принадлежит сообществу и весел! Главный токен сообщества и символ экосистемы Solana. Официальный сайт: https://samoyedcoin.com/ Whitepaper: https://samoyedcoin.com/wp-content/uploads/2022/02/The-Samoyedcoin-Whitepawper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7xKXtg2CW87d97TXJSDpbD5jBkheTqA83TZRuJosgAsU Купить SAMO сейчас!

Токеномика и анализ цен Samoyedcoin (SAMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Samoyedcoin (SAMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,48M $ 7,48M $ 7,48M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 3,66B $ 3,66B $ 3,66B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2167 $ 0,2167 $ 0,2167 Исторический минимум: $ 0,00115024 $ 0,00115024 $ 0,00115024 Текущая цена: $ 0,002045 $ 0,002045 $ 0,002045 Узнайте больше о цене Samoyedcoin (SAMO)

Токеномика Samoyedcoin (SAMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Samoyedcoin (SAMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAMO, изучите текущую цену SAMO!

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