Токеномика ritestream (RITE) Откройте для себя ключевую информацию о ritestream (RITE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ritestream (RITE) ritestream — это экосистемная платформа для создания, монетизации и потребления кино и телеконтента в Web3. Видение ritestream состоит в том, чтобы демократизировать экономику создателей и получать доходы в метавселенной и посредством NFT для создателей и сообщества. Официальный сайт: https://ritestream.io/ Whitepaper: https://downloads.ctfassets.net/7w1fepsz9734/PTNTKcjD1zR5EwLHRcaq3/f77215c3ab124060265261be579ed4bc/ritepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0808Bf94d57C905F1236212654268EF82E1e594E Купить RITE сейчас!

Токеномика и анализ цен ritestream (RITE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ritestream (RITE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 809,82K $ 809,82K $ 809,82K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 292,14M $ 292,14M $ 292,14M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,13859 $ 0,13859 $ 0,13859 Исторический минимум: $ 0,00039709608385956 $ 0,00039709608385956 $ 0,00039709608385956 Текущая цена: $ 0,002772 $ 0,002772 $ 0,002772 Узнайте больше о цене ritestream (RITE)

Токеномика ritestream (RITE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ritestream (RITE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RITE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RITE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RITE, изучите текущую цену RITE!

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