Токеномика PepeFork (PORK) Откройте для себя ключевую информацию о PepeFork (PORK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PepeFork (PORK) PepeFork - это мемкоин на Ethereum. Официальный сайт: https://www.pond0x.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb9f599ce614Feb2e1BBe58F180F370D05b39344E Купить PORK сейчас!

Токеномика и анализ цен PepeFork (PORK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PepeFork (PORK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,07M $ 13,07M $ 13,07M Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 396,67T $ 396,67T $ 396,67T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,87M $ 13,87M $ 13,87M Исторический максимум: $ 0,0000009099 $ 0,0000009099 $ 0,0000009099 Исторический минимум: $ 0,000000000222312258 $ 0,000000000222312258 $ 0,000000000222312258 Текущая цена: $ 0,00000003296 $ 0,00000003296 $ 0,00000003296 Узнайте больше о цене PepeFork (PORK)

Токеномика PepeFork (PORK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PepeFork (PORK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PORK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PORK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PORK, изучите текущую цену PORK!

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