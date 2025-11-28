Что такое PALU

Токеномика и анализ цен Palu (PALU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Palu (PALU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,48M Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,48M Исторический максимум: $ 0,1249 Исторический минимум: $ 0,000104834149204448 Текущая цена: $ 0,00648

Информация о Palu (PALU) PALU – это мемкоин BNB Chain, основанный на концепции «куклы/талисмана», с нарративом, созданным сообществом: «Куклы Binance ончейн, потенциально признанные официальной командой». Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x02e75d28a8aa2a0033b8cf866fcf0bb0e1ee4444

Токеномика Palu (PALU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Palu (PALU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PALU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PALU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

