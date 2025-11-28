Что такое OPENX

Токеномика и анализ цен OpenxAI Network (OPENX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OpenxAI Network (OPENX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,10M $ 17,10M $ 17,10M Исторический максимум: $ 1,363 $ 1,363 $ 1,363 Исторический минимум: $ 0,0939673303769838 $ 0,0939673303769838 $ 0,0939673303769838 Текущая цена: $ 0,171 $ 0,171 $ 0,171 Узнайте больше о цене OpenxAI Network (OPENX) Купить OPENX сейчас!

Информация о OpenxAI Network (OPENX) OpenxAI – это P2P-протокол искусственного интеллекта без разрешений. То, что Bitcoin сделал для денег, OpenxAI делает для интеллекта. OpenxAI – это P2P-протокол искусственного интеллекта без разрешений. То, что Bitcoin сделал для денег, OpenxAI делает для интеллекта. Официальный сайт: https://openxai.org/ Whitepaper: https://docs.openxai.org/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xA66B448f97CBf58D12f00711C02bAC2d9EAC6f7f

Токеномика OpenxAI Network (OPENX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OpenxAI Network (OPENX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPENX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPENX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPENX, изучите текущую цену OPENX!

Как купить OPENX Заинтересованы в добавлении OpenxAI Network (OPENX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки OPENX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить OPENX на MEXC прямо сейчас! История цены OpenxAI Network (OPENX) Анализ истории цены OPENX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены OPENX прямо сейчас! Прогноз цены OPENX Хотите узнать, куда может двигаться OPENX? Наша страница прогноза цены OPENX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена OPENX прямо сейчас!

