Токеномика OpenxAI Network (OPENX)

Откройте для себя ключевую информацию о OpenxAI Network (OPENX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:25:35 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен OpenxAI Network (OPENX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OpenxAI Network (OPENX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,71M
$ 1,71M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,10M
$ 17,10M
Исторический максимум:
$ 1,363
$ 1,363
Исторический минимум:
$ 0,0939673303769838
$ 0,0939673303769838
Текущая цена:
$ 0,171
$ 0,171

Информация о OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI – это P2P-протокол искусственного интеллекта без разрешений. То, что Bitcoin сделал для денег, OpenxAI делает для интеллекта.

Официальный сайт:
https://openxai.org/
Whitepaper:
https://docs.openxai.org/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xA66B448f97CBf58D12f00711C02bAC2d9EAC6f7f

Токеномика OpenxAI Network (OPENX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OpenxAI Network (OPENX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OPENX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OPENX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPENX, изучите текущую цену OPENX!

