Что такое ONI

Токеномика и анализ цен ONI (ONI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ONI (ONI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,04M $ 2,04M $ 2,04M Исторический максимум: $ 0,1899 $ 0,1899 $ 0,1899 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,02039 $ 0,02039 $ 0,02039 Узнайте больше о цене ONI (ONI) Купить ONI сейчас!

Информация о ONI (ONI) ONINO – это экосистема токенизации, состоящая из платформы токенизации ONINO и блокчейна ONINO, специально разработанного 1 уровня, предназначенного для токенизации активов реального мира (RWA), соответствующих операций и использования на уровне предприятий. В отличие от сетей общего назначения, ONINO сосредотачивается на безопасном переносе активов реального мира, данных и прав собственности ончейн. ONINO – это экосистема токенизации, состоящая из платформы токенизации ONINO и блокчейна ONINO, специально разработанного 1 уровня, предназначенного для токенизации активов реального мира (RWA), соответствующих операций и использования на уровне предприятий. В отличие от сетей общего назначения, ONINO сосредотачивается на безопасном переносе активов реального мира, данных и прав собственности ончейн. Официальный сайт: https://www.onino.foundation/ Whitepaper: https://onino.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.onino.io/

Токеномика ONI (ONI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ONI (ONI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONI, изучите текущую цену ONI!

Как купить ONI Заинтересованы в добавлении ONI (ONI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ONI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ONI на MEXC прямо сейчас! История цены ONI (ONI) Анализ истории цены ONI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ONI прямо сейчас! Прогноз цены ONI Хотите узнать, куда может двигаться ONI? Наша страница прогноза цены ONI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ONI прямо сейчас!

