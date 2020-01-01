Токеномика Open Loot (OL) Откройте для себя ключевую информацию о Open Loot (OL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Open Loot (OL) Open Loot - это платформа для дистрибуции игр и торговая площадка Web3, которая поддерживает разработчиков и издателей игр в вопросах стратегии выхода на рынок, дистрибуции, пользовательского опыта, платежей и т.д. Официальный сайт: https://openloot.com/ Whitepaper: https://wiki.openloot.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A Купить OL сейчас!

Токеномика и анализ цен Open Loot (OL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Open Loot (OL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,55M $ 18,55M $ 18,55M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 631,65M $ 631,65M $ 631,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 146,85M $ 146,85M $ 146,85M Исторический максимум: $ 0,69 $ 0,69 $ 0,69 Исторический минимум: $ 0,010004023298681924 $ 0,010004023298681924 $ 0,010004023298681924 Текущая цена: $ 0,02937 $ 0,02937 $ 0,02937 Узнайте больше о цене Open Loot (OL)

Токеномика Open Loot (OL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Open Loot (OL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OL, изучите текущую цену OL!

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