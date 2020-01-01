Токеномика Open Loot (OL)

Токеномика Open Loot (OL)

Откройте для себя ключевую информацию о Open Loot (OL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Open Loot (OL)

Open Loot - это платформа для дистрибуции игр и торговая площадка Web3, которая поддерживает разработчиков и издателей игр в вопросах стратегии выхода на рынок, дистрибуции, пользовательского опыта, платежей и т.д.

Официальный сайт:
https://openloot.com/
Whitepaper:
https://wiki.openloot.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A

Токеномика и анализ цен Open Loot (OL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Open Loot (OL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,55M
$ 18,55M$ 18,55M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 631,65M
$ 631,65M$ 631,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 146,85M
$ 146,85M$ 146,85M
Исторический максимум:
$ 0,69
$ 0,69$ 0,69
Исторический минимум:
$ 0,010004023298681924
$ 0,010004023298681924$ 0,010004023298681924
Текущая цена:
$ 0,02937
$ 0,02937$ 0,02937

Токеномика Open Loot (OL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Open Loot (OL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OL, изучите текущую цену OL!

Как купить OL

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История цены Open Loot (OL)

Анализ истории цены OL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены OL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.