Токеномика NEWM (NEWM) Откройте для себя ключевую информацию о NEWM (NEWM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NEWM (NEWM) Миссия NEWM заключается в создании музыкальной экосистемы, в которой приоритет отдается интересам и желаниям как музыкантов, так и их преданных поклонников, способствуя развитию динамичной и устойчивой музыкальной индустрии для всех. Мы расширяем возможности артистов путем фракционирования музыкальных прав с помощью NFT, позволяя им торговать этими цифровыми активами внутри своего сообщества, тем самым обеспечивая им больший контроль над своим творчеством. Включив в наш продукт также распространение музыки и сбор авторских отчислений, мы создали универсальное решение, которое устраняет недостатки в ончейне RWA. Официальный сайт: https://newm.io Whitepaper: https://newm.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://cardanoscan.io/token/682fe60c9918842b3323c43b5144bc3d52a23bd2fb81345560d73f634e45574d Купить NEWM сейчас!

Токеномика и анализ цен NEWM (NEWM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEWM (NEWM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 9,74B $ 9,74B $ 9,74B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,26M $ 2,26M $ 2,26M Исторический максимум: $ 0,00306 $ 0,00306 $ 0,00306 Исторический минимум: $ 0,00021483700511908 $ 0,00021483700511908 $ 0,00021483700511908 Текущая цена: $ 0,000232 $ 0,000232 $ 0,000232 Узнайте больше о цене NEWM (NEWM)

Токеномика NEWM (NEWM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NEWM (NEWM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEWM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEWM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEWM, изучите текущую цену NEWM!

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