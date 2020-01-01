Токеномика NEWM (NEWM)

Токеномика NEWM (NEWM)

Откройте для себя ключевую информацию о NEWM (NEWM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NEWM (NEWM)

Миссия NEWM заключается в создании музыкальной экосистемы, в которой приоритет отдается интересам и желаниям как музыкантов, так и их преданных поклонников, способствуя развитию динамичной и устойчивой музыкальной индустрии для всех. Мы расширяем возможности артистов путем фракционирования музыкальных прав с помощью NFT, позволяя им торговать этими цифровыми активами внутри своего сообщества, тем самым обеспечивая им больший контроль над своим творчеством. Включив в наш продукт также распространение музыки и сбор авторских отчислений, мы создали универсальное решение, которое устраняет недостатки в ончейне RWA.

Официальный сайт:
https://newm.io
Whitepaper:
https://newm.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://cardanoscan.io/token/682fe60c9918842b3323c43b5144bc3d52a23bd2fb81345560d73f634e45574d

Токеномика и анализ цен NEWM (NEWM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEWM (NEWM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 9,74B
$ 9,74B$ 9,74B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,26M
$ 2,26M$ 2,26M
Исторический максимум:
$ 0,00306
$ 0,00306$ 0,00306
Исторический минимум:
$ 0,00021483700511908
$ 0,00021483700511908$ 0,00021483700511908
Текущая цена:
$ 0,000232
$ 0,000232$ 0,000232

Токеномика NEWM (NEWM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NEWM (NEWM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEWM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEWM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEWM, изучите текущую цену NEWM!

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История цены NEWM (NEWM)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.