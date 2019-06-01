Токеномика NEBL (NEBL) Откройте для себя ключевую информацию о NEBL (NEBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NEBL (NEBL) Neblio - это распределенная высокопроизводительная блокчейн-платформа, созданная для корпоративных приложений и сервисов Индустрии 4.0. Официальный сайт: https://nebl.io/ Whitepaper: https://nebl.io/wp-content/uploads/2019/06/NeblioWhitepaper.pdf Обозреватель блоков: http://explorer.nebl.io/ Купить NEBL сейчас!

Токеномика и анализ цен NEBL (NEBL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEBL (NEBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,68K $ 68,68K $ 68,68K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 20,94M $ 20,94M $ 20,94M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,757 $ 3,757 $ 3,757 Исторический минимум: $ 0,000122058148122637 $ 0,000122058148122637 $ 0,000122058148122637 Текущая цена: $ 0,00328 $ 0,00328 $ 0,00328 Узнайте больше о цене NEBL (NEBL)

Токеномика NEBL (NEBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NEBL (NEBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEBL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEBL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEBL, изучите текущую цену NEBL!

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