Токеномика CryptoCurrency Moons (MOON) Откройте для себя ключевую информацию о CryptoCurrency Moons (MOON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CryptoCurrency Moons (MOON) Moon — это официальная криптовалюта субреддита r/Cryptocurrency, сообщества, посвященного публикации новостей, объявлений и дискуссий, связанных с миром криптовалюты и блокчейна. Официальный сайт: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/ Обозреватель блоков: https://nova-explorer.arbitrum.io/token/0x0057Ac2d777797d31CD3f8f13bF5e927571D6Ad0/token-transfers Купить MOON сейчас!

Токеномика и анализ цен CryptoCurrency Moons (MOON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoCurrency Moons (MOON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,79M $ 7,79M $ 7,79M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 106,78M $ 106,78M $ 106,78M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,85 $ 0,85 $ 0,85 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,073 $ 0,073 $ 0,073 Узнайте больше о цене CryptoCurrency Moons (MOON)

Токеномика CryptoCurrency Moons (MOON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CryptoCurrency Moons (MOON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOON, изучите текущую цену MOON!

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