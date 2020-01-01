Токеномика CryptoCurrency Moons (MOON)

Токеномика CryptoCurrency Moons (MOON)

Откройте для себя ключевую информацию о CryptoCurrency Moons (MOON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CryptoCurrency Moons (MOON)

Moon — это официальная криптовалюта субреддита r/Cryptocurrency, сообщества, посвященного публикации новостей, объявлений и дискуссий, связанных с миром криптовалюты и блокчейна.

Официальный сайт:
https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/
Обозреватель блоков:
https://nova-explorer.arbitrum.io/token/0x0057Ac2d777797d31CD3f8f13bF5e927571D6Ad0/token-transfers

Токеномика и анализ цен CryptoCurrency Moons (MOON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoCurrency Moons (MOON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,79M
$ 7,79M$ 7,79M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 106,78M
$ 106,78M$ 106,78M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,85
$ 0,85$ 0,85
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,073
$ 0,073$ 0,073

Токеномика CryptoCurrency Moons (MOON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CryptoCurrency Moons (MOON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOON, изучите текущую цену MOON!

Как купить MOON

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История цены CryptoCurrency Moons (MOON)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.