Что такое MOMO

Токеномика и анализ цен Momo (MOMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Momo (MOMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,04888 $ 0,04888 $ 0,04888 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,003205 $ 0,003205 $ 0,003205 Узнайте больше о цене Momo (MOMO) Купить MOMO сейчас!

Информация о Momo (MOMO) $MOMO – первый женский мемкоин Shiba Inu и братский токен $BONK. $MOMO – первый женский мемкоин Shiba Inu и братский токен $BONK. Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/G4zwEA9NSd3nMBbEj31MMPq2853Brx2oGsKzex3ebonk

Токеномика Momo (MOMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Momo (MOMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOMO, изучите текущую цену MOMO!

Как купить MOMO Заинтересованы в добавлении Momo (MOMO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MOMO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MOMO на MEXC прямо сейчас! История цены Momo (MOMO) Анализ истории цены MOMO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MOMO прямо сейчас! Прогноз цены MOMO Хотите узнать, куда может двигаться MOMO? Наша страница прогноза цены MOMO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MOMO прямо сейчас!

