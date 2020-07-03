Токеномика Melon (MLN) Откройте для себя ключевую информацию о Melon (MLN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Melon (MLN) Enzyme, ранее известная как Melon Protocol, является внутрицепочечным менеджером активов, позволяющим пользователям применять крипто-трейдинговые стратегии через хранилища. MLN является собственным токеном платформы и косвенно оплачивается пользователями Enzyme в качестве платы за газ по модели выкупа и сжигания токенов. Официальный сайт: https://enzyme.finance/ Whitepaper: https://docs.enzyme.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 Купить MLN сейчас!

Токеномика и анализ цен Melon (MLN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Melon (MLN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,99M $ 20,99M $ 20,99M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,99M $ 2,99M $ 2,99M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 233,055 $ 233,055 $ 233,055 Исторический минимум: $ 1,79671464105 $ 1,79671464105 $ 1,79671464105 Текущая цена: $ 7,016 $ 7,016 $ 7,016 Узнайте больше о цене Melon (MLN)

Токеномика Melon (MLN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Melon (MLN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MLN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MLN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MLN, изучите текущую цену MLN!

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