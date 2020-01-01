Токеномика LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) Откройте для себя ключевую информацию о LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 17,50B $ 17,50B $ 17,50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,32M $ 3,32M $ 3,32M Исторический максимум: $ 0,0025 $ 0,0025 $ 0,0025 Исторический минимум: $ 0,000120978370283507 $ 0,000120978370283507 $ 0,000120978370283507 Текущая цена: $ 0,0001579 $ 0,0001579 $ 0,0001579 Узнайте больше о цене LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO)

Токеномика LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOBO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOBO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOBO, изучите текущую цену LOBO!

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