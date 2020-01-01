Токеномика Lair Finance (LAIR) Откройте для себя ключевую информацию о Lair Finance (LAIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lair Finance (LAIR) Lair Finance – это кроссчейн-шлюз для ликвидного (ре)стейкинга, позволяющий пользователям накапливать доходность и одновременно перемещать ликвидность между L1-сетями. С 66% TVL Kaia, находящимися в обеспечении, и 4 миллионами пользователей Line Consumer, протокол расширяет свою экосистему на Berachain для рестейкинга $BGT и $Bera, а также интегрируется с Story, Injective и Initia. Официальный сайт: https://lair.fi/ Whitepaper: https://lair-finance.gitbook.io/lair-finance/lair-finance-litepaper Обозреватель блоков: https://kaiascan.io/token/0xd70c7d511560493c79df607076fb863f5c8a50b0?tabId=tokenTransfer&page=1 Купить LAIR сейчас!

Токеномика и анализ цен Lair Finance (LAIR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lair Finance (LAIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,02886 $ 0,02886 $ 0,02886 Узнайте больше о цене Lair Finance (LAIR)

Токеномика Lair Finance (LAIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lair Finance (LAIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAIR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAIR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAIR, изучите текущую цену LAIR!

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