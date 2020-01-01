Токеномика Lair Finance (LAIR)

Токеномика Lair Finance (LAIR)

Откройте для себя ключевую информацию о Lair Finance (LAIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lair Finance (LAIR)

Lair Finance – это кроссчейн-шлюз для ликвидного (ре)стейкинга, позволяющий пользователям накапливать доходность и одновременно перемещать ликвидность между L1-сетями. С 66% TVL Kaia, находящимися в обеспечении, и 4 миллионами пользователей Line Consumer, протокол расширяет свою экосистему на Berachain для рестейкинга $BGT и $Bera, а также интегрируется с Story, Injective и Initia.

Официальный сайт:
https://lair.fi/
Whitepaper:
https://lair-finance.gitbook.io/lair-finance/lair-finance-litepaper
Обозреватель блоков:
https://kaiascan.io/token/0xd70c7d511560493c79df607076fb863f5c8a50b0?tabId=tokenTransfer&page=1

Токеномика и анализ цен Lair Finance (LAIR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lair Finance (LAIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,07
$ 0,07$ 0,07
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,02886
$ 0,02886$ 0,02886

Токеномика Lair Finance (LAIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lair Finance (LAIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LAIR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LAIR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAIR, изучите текущую цену LAIR!

Как купить LAIR

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История цены Lair Finance (LAIR)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.