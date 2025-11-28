Что такое KTA

Токеномика Keeta (KTA) Откройте для себя ключевую информацию о Keeta (KTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Keeta (KTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Keeta (KTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 148,96M $ 148,96M $ 148,96M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 443,08M $ 443,08M $ 443,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 336,20M $ 336,20M $ 336,20M Исторический максимум: $ 1,5318 $ 1,5318 $ 1,5318 Исторический минимум: $ 0,08456738547527073 $ 0,08456738547527073 $ 0,08456738547527073 Текущая цена: $ 0,3362 $ 0,3362 $ 0,3362 Узнайте больше о цене Keeta (KTA) Купить KTA сейчас!

Информация о Keeta (KTA) As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains. As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains. Официальный сайт: https://keeta.com/ Whitepaper: https://keeta.com/keetanet-whitepaper-20250312.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xc0634090F2Fe6c6d75e61Be2b949464aBB498973

Токеномика Keeta (KTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Keeta (KTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KTA, изучите текущую цену KTA!

Как купить KTA Заинтересованы в добавлении Keeta (KTA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KTA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить KTA на MEXC прямо сейчас! История цены Keeta (KTA) Анализ истории цены KTA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены KTA прямо сейчас! Прогноз цены KTA Хотите узнать, куда может двигаться KTA? Наша страница прогноза цены KTA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KTA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!