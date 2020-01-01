Токеномика Keep3rV1 (KP3R) Откройте для себя ключевую информацию о Keep3rV1 (KP3R), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Keep3rV1 (KP3R) Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Официальный сайт: https://keep3r.network/ Whitepaper: https://docs.keep3r.network/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq Купить KP3R сейчас!

Токеномика и анализ цен Keep3rV1 (KP3R) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Keep3rV1 (KP3R), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,89M $ 1,89M $ 1,89M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 425,18K $ 425,18K $ 425,18K FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2 063,04 $ 2 063,04 $ 2 063,04 Исторический минимум: $ 4,291023869481432 $ 4,291023869481432 $ 4,291023869481432 Текущая цена: $ 4,451 $ 4,451 $ 4,451 Узнайте больше о цене Keep3rV1 (KP3R)

Токеномика Keep3rV1 (KP3R): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Keep3rV1 (KP3R) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KP3R, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KP3R. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KP3R, изучите текущую цену KP3R!

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