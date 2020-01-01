Токеномика Kima Network (KIMA) Откройте для себя ключевую информацию о Kima Network (KIMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kima Network (KIMA) Kima – это платформа на основе блокчейна, которая удовлетворяет растущую потребность в беспрепятственном взаимодействии между экосистемами Web3 и традиционными финансовыми системами. Платформа представляет собой универсальную финансовую инфраструктуру, которая обеспечивает плавные и безопасные транзакции между различными классами активов, включая цифровые активы, фиатные валюты и ценные бумаги. Основная задача Kima – преодолеть разрыв между децентрализованными финансами и традиционными финансовыми институтами, сделав межэкосистемные транзакции, управление ликвидностью и перевод активов более эффективными и безопасными. Официальный сайт: https://kima.network Whitepaper: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab Купить KIMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Kima Network (KIMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kima Network (KIMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,96M $ 3,96M $ 3,96M Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: $ 32,61M $ 32,61M $ 32,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,50M $ 25,50M $ 25,50M Исторический максимум: $ 1,1047 $ 1,1047 $ 1,1047 Исторический минимум: $ 0,04643687296747349 $ 0,04643687296747349 $ 0,04643687296747349 Текущая цена: $ 0,12141 $ 0,12141 $ 0,12141 Узнайте больше о цене Kima Network (KIMA)

Токеномика Kima Network (KIMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kima Network (KIMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIMA, изучите текущую цену KIMA!

Как купить KIMA Заинтересованы в добавлении Kima Network (KIMA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KIMA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить KIMA на MEXC прямо сейчас!

История цены Kima Network (KIMA) Анализ истории цены KIMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены KIMA прямо сейчас!

Прогноз цены KIMA Хотите узнать, куда может двигаться KIMA? Наша страница прогноза цены KIMA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KIMA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!