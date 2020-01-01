Токеномика Kima Network (KIMA)

Токеномика Kima Network (KIMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Kima Network (KIMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kima Network (KIMA)

Kima – это платформа на основе блокчейна, которая удовлетворяет растущую потребность в беспрепятственном взаимодействии между экосистемами Web3 и традиционными финансовыми системами. Платформа представляет собой универсальную финансовую инфраструктуру, которая обеспечивает плавные и безопасные транзакции между различными классами активов, включая цифровые активы, фиатные валюты и ценные бумаги. Основная задача Kima – преодолеть разрыв между децентрализованными финансами и традиционными финансовыми институтами, сделав межэкосистемные транзакции, управление ликвидностью и перевод активов более эффективными и безопасными.

Официальный сайт:
https://kima.network
Whitepaper:
https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab

Токеномика и анализ цен Kima Network (KIMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kima Network (KIMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,96M
$ 3,96M$ 3,96M
Общее предложение:
$ 210,00M
$ 210,00M$ 210,00M
Оборотное предложение:
$ 32,61M
$ 32,61M$ 32,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,50M
$ 25,50M$ 25,50M
Исторический максимум:
$ 1,1047
$ 1,1047$ 1,1047
Исторический минимум:
$ 0,04643687296747349
$ 0,04643687296747349$ 0,04643687296747349
Текущая цена:
$ 0,12141
$ 0,12141$ 0,12141

Токеномика Kima Network (KIMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kima Network (KIMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KIMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KIMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIMA, изучите текущую цену KIMA!

Как купить KIMA

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История цены Kima Network (KIMA)

Анализ истории цены KIMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KIMA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.