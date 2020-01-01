Токеномика Keyboard Cat (KEYCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Keyboard Cat (KEYCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Keyboard Cat (KEYCAT) Официальный сайт: https://keyboardcat.fun Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973 Купить KEYCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Keyboard Cat (KEYCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Keyboard Cat (KEYCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,22M $ 31,22M $ 31,22M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,22M $ 31,22M $ 31,22M Исторический максимум: $ 0,01923 $ 0,01923 $ 0,01923 Исторический минимум: $ 0,000206991672661933 $ 0,000206991672661933 $ 0,000206991672661933 Текущая цена: $ 0,003122 $ 0,003122 $ 0,003122 Узнайте больше о цене Keyboard Cat (KEYCAT)

Токеномика Keyboard Cat (KEYCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Keyboard Cat (KEYCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KEYCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KEYCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEYCAT, изучите текущую цену KEYCAT!

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