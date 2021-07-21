Токеномика KARURA (KAR) Откройте для себя ключевую информацию о KARURA (KAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KARURA (KAR) Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time. Официальный сайт: http://karura.network Whitepaper: https://github.com/AcalaNetwork/Acala-white-paper Обозреватель блоков: https://karura.subscan.io/ Купить KAR сейчас!

Токеномика и анализ цен KARURA (KAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KARURA (KAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,85M $ 2,85M $ 2,85M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 116,67M $ 116,67M $ 116,67M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 13,4167 $ 13,4167 $ 13,4167 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,02447 $ 0,02447 $ 0,02447 Узнайте больше о цене KARURA (KAR)

Токеномика KARURA (KAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KARURA (KAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAR, изучите текущую цену KAR!

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