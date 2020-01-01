Токеномика AssangeDAO (JUSTICE) Откройте для себя ключевую информацию о AssangeDAO (JUSTICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AssangeDAO (JUSTICE) A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges. Официальный сайт: https://assangedao.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x59d1e836F7b7210A978b25a855085cc46fd090B5 Купить JUSTICE сейчас!

Токеномика и анализ цен AssangeDAO (JUSTICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AssangeDAO (JUSTICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 17,35B $ 17,35B $ 17,35B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Исторический максимум: $ 0,004661 $ 0,004661 $ 0,004661 Исторический минимум: $ 0,00001187231605627 $ 0,00001187231605627 $ 0,00001187231605627 Текущая цена: $ 0,0000639 $ 0,0000639 $ 0,0000639 Узнайте больше о цене AssangeDAO (JUSTICE)

Токеномика AssangeDAO (JUSTICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AssangeDAO (JUSTICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JUSTICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JUSTICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JUSTICE, изучите текущую цену JUSTICE!

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