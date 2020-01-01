Токеномика AssangeDAO (JUSTICE)

Токеномика AssangeDAO (JUSTICE)

Откройте для себя ключевую информацию о AssangeDAO (JUSTICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о AssangeDAO (JUSTICE)

A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges.

Официальный сайт:
https://assangedao.org/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x59d1e836F7b7210A978b25a855085cc46fd090B5

Токеномика и анализ цен AssangeDAO (JUSTICE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AssangeDAO (JUSTICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 17,35B
$ 17,35B$ 17,35B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M
Исторический максимум:
$ 0,004661
$ 0,004661$ 0,004661
Исторический минимум:
$ 0,00001187231605627
$ 0,00001187231605627$ 0,00001187231605627
Текущая цена:
$ 0,0000639
$ 0,0000639$ 0,0000639

Токеномика AssangeDAO (JUSTICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AssangeDAO (JUSTICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JUSTICE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JUSTICE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JUSTICE, изучите текущую цену JUSTICE!

Как купить JUSTICE

Заинтересованы в добавлении AssangeDAO (JUSTICE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки JUSTICE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены AssangeDAO (JUSTICE)

Анализ истории цены JUSTICE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены JUSTICE

Хотите узнать, куда может двигаться JUSTICE? Наша страница прогноза цены JUSTICE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.