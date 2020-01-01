Токеномика Guru Network (GURU) Откройте для себя ключевую информацию о Guru Network (GURU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Guru Network (GURU) Раскройте мощь Web3 и процессоров искусственного интеллекта на базовом третьем уровне Guru Network. DexGuru превратился из торгового терминала DeFi в Guru Network, использующую ИИ и Web3 для революционной аналитики данных и управления процессами. Она служит вычислительным слоем мультичейн ИИ на базовом третьем уровне и позволяет создавать передовые решения в реальном времени для децентрализованных финансов и принятия решений на основе данных ИИ. Официальный сайт: https://www.gurunetwork.ai Whitepaper: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258 Купить GURU сейчас!

Токеномика и анализ цен Guru Network (GURU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Guru Network (GURU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M Исторический максимум: $ 0,065 $ 0,065 $ 0,065 Исторический минимум: $ 0,001855775944520294 $ 0,001855775944520294 $ 0,001855775944520294 Текущая цена: $ 0,002135 $ 0,002135 $ 0,002135 Узнайте больше о цене Guru Network (GURU)

Токеномика Guru Network (GURU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Guru Network (GURU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GURU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GURU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GURU, изучите текущую цену GURU!

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