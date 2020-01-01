Токеномика Guru Network (GURU)
Информация о Guru Network (GURU)
Раскройте мощь Web3 и процессоров искусственного интеллекта на базовом третьем уровне Guru Network. DexGuru превратился из торгового терминала DeFi в Guru Network, использующую ИИ и Web3 для революционной аналитики данных и управления процессами. Она служит вычислительным слоем мультичейн ИИ на базовом третьем уровне и позволяет создавать передовые решения в реальном времени для децентрализованных финансов и принятия решений на основе данных ИИ.
Токеномика и анализ цен Guru Network (GURU)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Guru Network (GURU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Guru Network (GURU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Guru Network (GURU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GURU, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GURU.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GURU, изучите текущую цену GURU!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 GURU = 0,002135 USD