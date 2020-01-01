Токеномика Guru Network (GURU)

Токеномика Guru Network (GURU)

Откройте для себя ключевую информацию о Guru Network (GURU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Guru Network (GURU)

Раскройте мощь Web3 и процессоров искусственного интеллекта на базовом третьем уровне Guru Network. DexGuru превратился из торгового терминала DeFi в Guru Network, использующую ИИ и Web3 для революционной аналитики данных и управления процессами. Она служит вычислительным слоем мультичейн ИИ на базовом третьем уровне и позволяет создавать передовые решения в реальном времени для децентрализованных финансов и принятия решений на основе данных ИИ.

Официальный сайт:
https://www.gurunetwork.ai
Whitepaper:
https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258

Токеномика и анализ цен Guru Network (GURU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Guru Network (GURU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,14M
$ 2,14M$ 2,14M
Исторический максимум:
$ 0,065
$ 0,065$ 0,065
Исторический минимум:
$ 0,001855775944520294
$ 0,001855775944520294$ 0,001855775944520294
Текущая цена:
$ 0,002135
$ 0,002135$ 0,002135

Токеномика Guru Network (GURU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Guru Network (GURU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GURU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GURU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GURU, изучите текущую цену GURU!

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История цены Guru Network (GURU)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.