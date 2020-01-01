Токеномика GTA VI (GTAVI)

Токеномика GTA VI (GTAVI)

Откройте для себя ключевую информацию о GTA VI (GTAVI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GTA VI (GTAVI)

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Официальный сайт:
https://gta-vi.vip/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9

Токеномика и анализ цен GTA VI (GTAVI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GTA VI (GTAVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2 025 000,00T
$ 2 025 000,00T$ 2 025 000,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 556,67K
$ 556,67K$ 556,67K
Исторический максимум:
$ 0,00000000000226
$ 0,00000000000226$ 0,00000000000226
Исторический минимум:
$ 0,000000000000003947
$ 0,000000000000003947$ 0,000000000000003947
Текущая цена:
$ 0,0000000000002749
$ 0,0000000000002749$ 0,0000000000002749

Токеномика GTA VI (GTAVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GTA VI (GTAVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GTAVI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GTAVI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTAVI, изучите текущую цену GTAVI!

Как купить GTAVI

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История цены GTA VI (GTAVI)

Анализ истории цены GTAVI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GTAVI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.