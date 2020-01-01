Токеномика NodeAI (GPU) Откройте для себя ключевую информацию о NodeAI (GPU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NodeAI (GPU) Node AI - это инновационная децентрализованная платформа, созданная для упрощения доступа к ресурсам GPU и искусственного интеллекта. Она позволяет пользователям участвовать, вносить свой вклад и извлекать выгоду из быстро развивающейся области искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://nodes.ai Whitepaper: https://docs.nodes.ai/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870 Купить GPU сейчас!

Токеномика и анализ цен NodeAI (GPU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NodeAI (GPU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,66M $ 30,66M $ 30,66M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 98,07M $ 98,07M $ 98,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,26M $ 31,26M $ 31,26M Исторический максимум: $ 2,4594 $ 2,4594 $ 2,4594 Исторический минимум: $ 0,022616526503786424 $ 0,022616526503786424 $ 0,022616526503786424 Текущая цена: $ 0,3126 $ 0,3126 $ 0,3126 Узнайте больше о цене NodeAI (GPU)

Токеномика NodeAI (GPU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NodeAI (GPU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GPU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GPU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPU, изучите текущую цену GPU!

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