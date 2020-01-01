Токеномика NodeAI (GPU)

Токеномика NodeAI (GPU)

Откройте для себя ключевую информацию о NodeAI (GPU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NodeAI (GPU)

Node AI - это инновационная децентрализованная платформа, созданная для упрощения доступа к ресурсам GPU и искусственного интеллекта. Она позволяет пользователям участвовать, вносить свой вклад и извлекать выгоду из быстро развивающейся области искусственного интеллекта.

Официальный сайт:
https://nodes.ai
Whitepaper:
https://docs.nodes.ai/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870

Токеномика и анализ цен NodeAI (GPU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NodeAI (GPU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 30,66M
$ 30,66M$ 30,66M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 98,07M
$ 98,07M$ 98,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 31,26M
$ 31,26M$ 31,26M
Исторический максимум:
$ 2,4594
$ 2,4594$ 2,4594
Исторический минимум:
$ 0,022616526503786424
$ 0,022616526503786424$ 0,022616526503786424
Текущая цена:
$ 0,3126
$ 0,3126$ 0,3126

Токеномика NodeAI (GPU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NodeAI (GPU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GPU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GPU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPU, изучите текущую цену GPU!

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История цены NodeAI (GPU)

Анализ истории цены GPU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.