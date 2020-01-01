Токеномика GPTPlus (GPTPLUS) Откройте для себя ключевую информацию о GPTPlus (GPTPLUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GPTPlus (GPTPLUS) Отправляйтесь в трансформационное путешествие, превращая дальновидные идеи в интеллектуальные решения, основанные на блокчейне. Официальный сайт: https://gpt-plus.io/en/ Whitepaper: https://whitepaper.gpt-plus.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xeD9F6Aa6532869576211fD6367E3c328810fBeb3 Купить GPTPLUS сейчас!

Токеномика и анализ цен GPTPlus (GPTPLUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GPTPlus (GPTPLUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 15,00B $ 15,00B $ 15,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Исторический максимум: $ 0,003232 $ 0,003232 $ 0,003232 Исторический минимум: $ 0,000059897627312078 $ 0,000059897627312078 $ 0,000059897627312078 Текущая цена: $ 0,00007983 $ 0,00007983 $ 0,00007983 Узнайте больше о цене GPTPlus (GPTPLUS)

Токеномика GPTPlus (GPTPLUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GPTPlus (GPTPLUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GPTPLUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GPTPLUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPTPLUS, изучите текущую цену GPTPLUS!

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