Токеномика Goldfinch (GFI) Откройте для себя ключевую информацию о Goldfinch (GFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Goldfinch (GFI) Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. Официальный сайт: https://goldfinch.finance/ Whitepaper: https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b Купить GFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Goldfinch (GFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Goldfinch (GFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 61,42M $ 61,42M $ 61,42M Общее предложение: $ 114,29M $ 114,29M $ 114,29M Оборотное предложение: $ 81,02M $ 81,02M $ 81,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 86,64M $ 86,64M $ 86,64M Исторический максимум: $ 5,3146 $ 5,3146 $ 5,3146 Исторический минимум: $ 0,29285259754006365 $ 0,29285259754006365 $ 0,29285259754006365 Текущая цена: $ 0,7581 $ 0,7581 $ 0,7581 Узнайте больше о цене Goldfinch (GFI)

Токеномика Goldfinch (GFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Goldfinch (GFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GFI, изучите текущую цену GFI!

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