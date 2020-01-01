Токеномика Goldfinch (GFI)

Токеномика Goldfinch (GFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Goldfinch (GFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Goldfinch (GFI)

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Официальный сайт:
https://goldfinch.finance/
Whitepaper:
https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b

Токеномика и анализ цен Goldfinch (GFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Goldfinch (GFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 61,42M
$ 61,42M$ 61,42M
Общее предложение:
$ 114,29M
$ 114,29M$ 114,29M
Оборотное предложение:
$ 81,02M
$ 81,02M$ 81,02M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 86,64M
$ 86,64M$ 86,64M
Исторический максимум:
$ 5,3146
$ 5,3146$ 5,3146
Исторический минимум:
$ 0,29285259754006365
$ 0,29285259754006365$ 0,29285259754006365
Текущая цена:
$ 0,7581
$ 0,7581$ 0,7581

Токеномика Goldfinch (GFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Goldfinch (GFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GFI, изучите текущую цену GFI!

Как купить GFI

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История цены Goldfinch (GFI)

Анализ истории цены GFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.