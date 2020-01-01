Токеномика Gelato Network (GEL) Откройте для себя ключевую информацию о Gelato Network (GEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gelato Network (GEL) Gelato Network — это протокол для автоматического выполнения смарт-контрактов в общедоступных блокчейнах, таких как Ethereum, Polygon и Fantom. Gelato используется в качестве базовой инфраструктуры, позволяющей разработчикам передавать свои потребности DevOps в Web3 на аутсорсинг децентрализованной сети ботов, которая позволяет им надежно автоматизировать произвольные смарт-контракты, не становясь при этом центральной точкой отказа. Официальный сайт: https://gelato.network/ Whitepaper: https://docs.gelato.network/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05 Купить GEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Gelato Network (GEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gelato Network (GEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,95M $ 10,95M $ 10,95M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 262,34M $ 262,34M $ 262,34M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,4999 $ 4,4999 $ 4,4999 Исторический минимум: $ 0,032974778219578824 $ 0,032974778219578824 $ 0,032974778219578824 Текущая цена: $ 0,04173 $ 0,04173 $ 0,04173 Узнайте больше о цене Gelato Network (GEL)

Токеномика Gelato Network (GEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gelato Network (GEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEL, изучите текущую цену GEL!

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