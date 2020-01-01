Токеномика Gelato Network (GEL)

Токеномика Gelato Network (GEL)

Откройте для себя ключевую информацию о Gelato Network (GEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gelato Network (GEL)

Gelato Network — это протокол для автоматического выполнения смарт-контрактов в общедоступных блокчейнах, таких как Ethereum, Polygon и Fantom. Gelato используется в качестве базовой инфраструктуры, позволяющей разработчикам передавать свои потребности DevOps в Web3 на аутсорсинг децентрализованной сети ботов, которая позволяет им надежно автоматизировать произвольные смарт-контракты, не становясь при этом центральной точкой отказа.

Официальный сайт:
https://gelato.network/
Whitepaper:
https://docs.gelato.network/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05

Токеномика и анализ цен Gelato Network (GEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gelato Network (GEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,95M
$ 10,95M$ 10,95M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 262,34M
$ 262,34M$ 262,34M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 4,4999
$ 4,4999$ 4,4999
Исторический минимум:
$ 0,032974778219578824
$ 0,032974778219578824$ 0,032974778219578824
Текущая цена:
$ 0,04173
$ 0,04173$ 0,04173

Токеномика Gelato Network (GEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gelato Network (GEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEL, изучите текущую цену GEL!

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История цены Gelato Network (GEL)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.