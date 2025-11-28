Что такое GATA

Токеномика Gata (GATA) Откройте для себя ключевую информацию о Gata (GATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Gata (GATA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gata (GATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 900,82K $ 900,82K $ 900,82K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 96,24M $ 96,24M $ 96,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,36M $ 9,36M $ 9,36M Исторический максимум: $ 0,186 $ 0,186 $ 0,186 Исторический минимум: $ 0,00593022397888237 $ 0,00593022397888237 $ 0,00593022397888237 Текущая цена: $ 0,00936 $ 0,00936 $ 0,00936 Узнайте больше о цене Gata (GATA) Купить GATA сейчас!

Информация о Gata (GATA) Gata ускоряет развитие искусственного интеллекта за счет децентрализации. Мы создаем децентрализованную модель, которая открывает доступ к основополагающим ресурсам искусственного интеллекта – данным и вычислительным мощностям – способствуя развитию открытого искусственного интеллекта и принося пользу многим, а не некоторым. Официальный сайт: https://www.gata.net Whitepaper: https://gata-1.gitbook.io/gata-docs Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x46Ee3BFC281d59009cCD06F1dD6aBDbfCd82FFC3

Токеномика Gata (GATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gata (GATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GATA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GATA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GATA, изучите текущую цену GATA!

Как купить GATA Заинтересованы в добавлении Gata (GATA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GATA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GATA на MEXC прямо сейчас! История цены Gata (GATA) Анализ истории цены GATA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GATA прямо сейчас! Прогноз цены GATA Хотите узнать, куда может двигаться GATA? Наша страница прогноза цены GATA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GATA прямо сейчас!

