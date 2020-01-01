Токеномика Galaxis (GALAXIS) Откройте для себя ключевую информацию о Galaxis (GALAXIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Galaxis (GALAXIS) Galaxis – это платформа без кода для монетизации и вовлечения сообществ. Официальный сайт: https://galaxis.xyz Whitepaper: https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26 Купить GALAXIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Galaxis (GALAXIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Galaxis (GALAXIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 688,69K $ 688,69K $ 688,69K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,72B $ 2,72B $ 2,72B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,53M $ 2,53M $ 2,53M Исторический максимум: $ 0,0055375 $ 0,0055375 $ 0,0055375 Исторический минимум: $ 0,000240226362357555 $ 0,000240226362357555 $ 0,000240226362357555 Текущая цена: $ 0,000253 $ 0,000253 $ 0,000253 Узнайте больше о цене Galaxis (GALAXIS)

Токеномика Galaxis (GALAXIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Galaxis (GALAXIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GALAXIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GALAXIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GALAXIS, изучите текущую цену GALAXIS!

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