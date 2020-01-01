Токеномика Galaxis (GALAXIS)

Токеномика Galaxis (GALAXIS)

Откройте для себя ключевую информацию о Galaxis (GALAXIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Galaxis (GALAXIS)

Galaxis – это платформа без кода для монетизации и вовлечения сообществ.

Официальный сайт:
https://galaxis.xyz
Whitepaper:
https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26

Токеномика и анализ цен Galaxis (GALAXIS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Galaxis (GALAXIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 688,69K
$ 688,69K$ 688,69K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,72B
$ 2,72B$ 2,72B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,53M
$ 2,53M$ 2,53M
Исторический максимум:
$ 0,0055375
$ 0,0055375$ 0,0055375
Исторический минимум:
$ 0,000240226362357555
$ 0,000240226362357555$ 0,000240226362357555
Текущая цена:
$ 0,000253
$ 0,000253$ 0,000253

Токеномика Galaxis (GALAXIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Galaxis (GALAXIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GALAXIS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GALAXIS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GALAXIS, изучите текущую цену GALAXIS!

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История цены Galaxis (GALAXIS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.