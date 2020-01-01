Токеномика OYABUN (FURI) Откройте для себя ключевую информацию о OYABUN (FURI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OYABUN (FURI) $FURI – это основной токен игровой экосистемы OYABUN, обеспечивающий взаимодействие между всеми его Web3-играми, которые используют технологии ИИ и AR, с фиксированным предложением и механизмами сжигания для стимулирования вовлеченности в игры, вдохновленные мангой. Официальный сайт: https://oyabun.io/ Whitepaper: https://whitepaper.oyabun.io/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x5742fE477b2afed92c25D092418BaC06CD076ceA Купить FURI сейчас!

Токеномика и анализ цен OYABUN (FURI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OYABUN (FURI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0.014226 $ 0.014226 $ 0.014226 Узнайте больше о цене OYABUN (FURI)

Токеномика OYABUN (FURI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OYABUN (FURI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FURI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FURI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FURI, изучите текущую цену FURI!

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