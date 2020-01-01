Токеномика Fear NFTs (FEAR) Откройте для себя ключевую информацию о Fear NFTs (FEAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fear NFTs (FEAR) Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games. Официальный сайт: https://www.fear.io Whitepaper: https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83 Купить FEAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Fear NFTs (FEAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fear NFTs (FEAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 452,27K $ 452,27K $ 452,27K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 17,72M $ 17,72M $ 17,72M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,93825 $ 3,93825 $ 3,93825 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,02553 $ 0,02553 $ 0,02553 Узнайте больше о цене Fear NFTs (FEAR)

Токеномика Fear NFTs (FEAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fear NFTs (FEAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FEAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FEAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FEAR, изучите текущую цену FEAR!

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