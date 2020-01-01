Токеномика DeepFakeAI (FAKEAI)

Токеномика DeepFakeAI (FAKEAI)

Откройте для себя ключевую информацию о DeepFakeAI (FAKEAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DeepFakeAI (FAKEAI)

DeepFakeAI — это программа, позволяющая пользователям создавать дипфейки всего за несколько кликов, используя дополнительный токен $FAKEAI, чтобы превратить полезный и развлекательный инструмент в основу токена, созданного для увеличения стоимости.

Официальный сайт:
https://fakeai.io/
Whitepaper:
https://fakeai.io/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5aef5bba19e6a1644805bd4f5c93c8557b87c62c

Токеномика и анализ цен DeepFakeAI (FAKEAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeepFakeAI (FAKEAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M
Исторический максимум:
$ 0,046499
$ 0,046499$ 0,046499
Исторический минимум:
$ 0,00001313484709658
$ 0,00001313484709658$ 0,00001313484709658
Текущая цена:
$ 0,001517
$ 0,001517$ 0,001517

Токеномика DeepFakeAI (FAKEAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DeepFakeAI (FAKEAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FAKEAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FAKEAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAKEAI, изучите текущую цену FAKEAI!

Как купить FAKEAI

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История цены DeepFakeAI (FAKEAI)

Анализ истории цены FAKEAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FAKEAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.