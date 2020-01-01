Токеномика DeepFakeAI (FAKEAI) Откройте для себя ключевую информацию о DeepFakeAI (FAKEAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeepFakeAI (FAKEAI) DeepFakeAI — это программа, позволяющая пользователям создавать дипфейки всего за несколько кликов, используя дополнительный токен $FAKEAI, чтобы превратить полезный и развлекательный инструмент в основу токена, созданного для увеличения стоимости. Официальный сайт: https://fakeai.io/ Whitepaper: https://fakeai.io/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5aef5bba19e6a1644805bd4f5c93c8557b87c62c Купить FAKEAI сейчас!

Токеномика и анализ цен DeepFakeAI (FAKEAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeepFakeAI (FAKEAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Исторический максимум: $ 0,046499 $ 0,046499 $ 0,046499 Исторический минимум: $ 0,00001313484709658 $ 0,00001313484709658 $ 0,00001313484709658 Текущая цена: $ 0,001517 $ 0,001517 $ 0,001517 Узнайте больше о цене DeepFakeAI (FAKEAI)

Токеномика DeepFakeAI (FAKEAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeepFakeAI (FAKEAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAKEAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAKEAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAKEAI, изучите текущую цену FAKEAI!

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