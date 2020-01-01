Токеномика Everscale (EVER) Откройте для себя ключевую информацию о Everscale (EVER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Everscale (EVER) Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. Официальный сайт: https://everscale.network Whitepaper: https://docs.everscale.network/ Обозреватель блоков: https://everscan.io/ Купить EVER сейчас!

Токеномика и анализ цен Everscale (EVER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Everscale (EVER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,60M $ 22,60M $ 22,60M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,99B $ 1,99B $ 1,99B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,5013 $ 0,5013 $ 0,5013 Исторический минимум: $ 0,006523753672230483 $ 0,006523753672230483 $ 0,006523753672230483 Текущая цена: $ 0,01138 $ 0,01138 $ 0,01138 Узнайте больше о цене Everscale (EVER)

Токеномика Everscale (EVER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Everscale (EVER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVER, изучите текущую цену EVER!

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