Токеномика DROP (DROP) Откройте для себя ключевую информацию о DROP (DROP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DROP (DROP) DROP является нативным токеном проекта Drop3 и интегрирован в его экосистему. Официальный сайт: https://drop3.io/ Whitepaper: https://docs.drop3.io/usddrop-token/usddrop-roadmap Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3XbdLon6x5tW83fYQs7epPPJmUQCJwoKaiuMuVTTtLrs Купить DROP сейчас!

Токеномика и анализ цен DROP (DROP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DROP (DROP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0003348 $ 0,0003348 $ 0,0003348 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000533 $ 0,00000533 $ 0,00000533 Узнайте больше о цене DROP (DROP)

Токеномика DROP (DROP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DROP (DROP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DROP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DROP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DROP, изучите текущую цену DROP!

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