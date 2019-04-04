Токеномика Creditcoin (CTC) Откройте для себя ключевую информацию о Creditcoin (CTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Creditcoin (CTC) Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain. Официальный сайт: https://creditcoin.org Whitepaper: https://www.creditcoin.org/white-paper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa3ee21c306a700e682abcdfe9baa6a08f3820419 Купить CTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Creditcoin (CTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Creditcoin (CTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 263,79M $ 263,79M $ 263,79M Общее предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Оборотное предложение: $ 454,42M $ 454,42M $ 454,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 348,30M $ 348,30M $ 348,30M Исторический максимум: $ 4,987 $ 4,987 $ 4,987 Исторический минимум: $ 0,125203867478 $ 0,125203867478 $ 0,125203867478 Текущая цена: $ 0,5805 $ 0,5805 $ 0,5805 Узнайте больше о цене Creditcoin (CTC)

Токеномика Creditcoin (CTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Creditcoin (CTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTC, изучите текущую цену CTC!

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