Токеномика Challenge (CT)

Токеномика Challenge (CT)

Откройте для себя ключевую информацию о Challenge (CT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Challenge (CT)

Challenge.GG – революционная платформа, где захватывающий мир игр встречается с преобразующей силой блокчейна и технологий Web3. Это олицетворяет наше видение и инновационные возможности Challenge.GG, платформы, которая является не просто игровым центром, а комплексной экосистемой, где страсть к играм превращается в профессию. Здесь мы переосмысливаем соревновательные игры, предлагая децентрализованную, безопасную и динамичную среду, в которой каждый игрок может добиться успеха.

Официальный сайт:
https://challenge.gg/
Whitepaper:
https://whitepaper.challenge.gg/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2ac29781547EB7501d3CfD9733ce11e38dF5463A

Токеномика и анализ цен Challenge (CT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Challenge (CT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,40K
$ 2,40K$ 2,40K
Исторический максимум:
$ 0,01859
$ 0,01859$ 0,01859
Исторический минимум:
$ 0,000026985101781223
$ 0,000026985101781223$ 0,000026985101781223
Текущая цена:
$ 0,0000024
$ 0,0000024$ 0,0000024

Токеномика Challenge (CT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Challenge (CT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CT, изучите текущую цену CT!

Как купить CT

Заинтересованы в добавлении Challenge (CT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Challenge (CT)

Анализ истории цены CT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CT

Хотите узнать, куда может двигаться CT? Наша страница прогноза цены CT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.