Токеномика Challenge (CT) Откройте для себя ключевую информацию о Challenge (CT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Challenge (CT) Challenge.GG – революционная платформа, где захватывающий мир игр встречается с преобразующей силой блокчейна и технологий Web3. Это олицетворяет наше видение и инновационные возможности Challenge.GG, платформы, которая является не просто игровым центром, а комплексной экосистемой, где страсть к играм превращается в профессию. Здесь мы переосмысливаем соревновательные игры, предлагая децентрализованную, безопасную и динамичную среду, в которой каждый игрок может добиться успеха. Официальный сайт: https://challenge.gg/ Whitepaper: https://whitepaper.challenge.gg/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2ac29781547EB7501d3CfD9733ce11e38dF5463A Купить CT сейчас!

Токеномика и анализ цен Challenge (CT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Challenge (CT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,40K $ 2,40K $ 2,40K Исторический максимум: $ 0,01859 $ 0,01859 $ 0,01859 Исторический минимум: $ 0,000026985101781223 $ 0,000026985101781223 $ 0,000026985101781223 Текущая цена: $ 0,0000024 $ 0,0000024 $ 0,0000024 Узнайте больше о цене Challenge (CT)

Токеномика Challenge (CT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Challenge (CT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CT, изучите текущую цену CT!

Как купить CT Заинтересованы в добавлении Challenge (CT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CT на MEXC прямо сейчас!

История цены Challenge (CT) Анализ истории цены CT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CT прямо сейчас!

Прогноз цены CT Хотите узнать, куда может двигаться CT? Наша страница прогноза цены CT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!