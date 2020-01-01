Токеномика ChainSwap (CSWAP)

Токеномика ChainSwap (CSWAP)

Откройте для себя ключевую информацию о ChainSwap (CSWAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ChainSwap (CSWAP)

ChainSwap представляет собой революционное решение, устраняющее разрыв между блокчейнами и открывающее возможности для более функционального взаимодействия в будущем. Мы достигаем этого, внедряя инновационный и новаторский протокол межсетевого обмена безопасности уровня 5. Этот инновационный подход может похвастаться непревзойденным уровнем безопасности и децентрализации.

Официальный сайт:
https://www.chainswap.tech/
Whitepaper:
https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca

Токеномика и анализ цен ChainSwap (CSWAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ChainSwap (CSWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,29M
$ 6,29M$ 6,29M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 924,29M
$ 924,29M$ 924,29M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,80M
$ 6,80M$ 6,80M
Исторический максимум:
$ 0,215
$ 0,215$ 0,215
Исторический минимум:
$ 0,001302420935978168
$ 0,001302420935978168$ 0,001302420935978168
Текущая цена:
$ 0,0068
$ 0,0068$ 0,0068

Токеномика ChainSwap (CSWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ChainSwap (CSWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CSWAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CSWAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSWAP, изучите текущую цену CSWAP!

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История цены ChainSwap (CSWAP)

Анализ истории цены CSWAP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CSWAP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.