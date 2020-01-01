Токеномика ChainSwap (CSWAP) Откройте для себя ключевую информацию о ChainSwap (CSWAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ChainSwap (CSWAP) ChainSwap представляет собой революционное решение, устраняющее разрыв между блокчейнами и открывающее возможности для более функционального взаимодействия в будущем. Мы достигаем этого, внедряя инновационный и новаторский протокол межсетевого обмена безопасности уровня 5. Этот инновационный подход может похвастаться непревзойденным уровнем безопасности и децентрализации. Официальный сайт: https://www.chainswap.tech/ Whitepaper: https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca Купить CSWAP сейчас!

Токеномика и анализ цен ChainSwap (CSWAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ChainSwap (CSWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,29M $ 6,29M $ 6,29M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 924,29M $ 924,29M $ 924,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,80M $ 6,80M $ 6,80M Исторический максимум: $ 0,215 $ 0,215 $ 0,215 Исторический минимум: $ 0,001302420935978168 $ 0,001302420935978168 $ 0,001302420935978168 Текущая цена: $ 0,0068 $ 0,0068 $ 0,0068 Узнайте больше о цене ChainSwap (CSWAP)

Токеномика ChainSwap (CSWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ChainSwap (CSWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CSWAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CSWAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSWAP, изучите текущую цену CSWAP!

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