Токеномика Crown by Third Time (CROWN2)
Информация о Crown by Third Time (CROWN2)
CROWN — это утилитарный токен экосистемы виртуальных скачек Photo Finish™LIVE, созданной Third Time Entertainment, студией-разработчиком, чьи предыдущие игры про скачки загрузили около 15 миллионов раз по всему миру. Игроки стейкают токены CROWN, чтобы пропорционально владеть ипподромами и получать процент от платы за участие в скачках в виде DERBY, внутриигровой виртуальной валюты.
Токеномика и анализ цен Crown by Third Time (CROWN2)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crown by Third Time (CROWN2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Crown by Third Time (CROWN2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Crown by Third Time (CROWN2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CROWN2, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CROWN2.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROWN2, изучите текущую цену CROWN2!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 CROWN2 = 0,0923 USD