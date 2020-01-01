Токеномика Crown by Third Time (CROWN2) Откройте для себя ключевую информацию о Crown by Third Time (CROWN2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crown by Third Time (CROWN2) CROWN — это утилитарный токен экосистемы виртуальных скачек Photo Finish™LIVE, созданной Third Time Entertainment, студией-разработчиком, чьи предыдущие игры про скачки загрузили около 15 миллионов раз по всему миру. Игроки стейкают токены CROWN, чтобы пропорционально владеть ипподромами и получать процент от платы за участие в скачках в виде DERBY, внутриигровой виртуальной валюты. Официальный сайт: https://thirdtimegames.com Whitepaper: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Купить CROWN2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Crown by Third Time (CROWN2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crown by Third Time (CROWN2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,59M $ 17,59M $ 17,59M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 190,62M $ 190,62M $ 190,62M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,935 $ 1,935 $ 1,935 Исторический минимум: $ 0,0100394548203388 $ 0,0100394548203388 $ 0,0100394548203388 Текущая цена: $ 0,0923 $ 0,0923 $ 0,0923 Узнайте больше о цене Crown by Third Time (CROWN2)

Токеномика Crown by Third Time (CROWN2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crown by Third Time (CROWN2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CROWN2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CROWN2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROWN2, изучите текущую цену CROWN2!

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