Токеномика Cosplay Token (COT)

Откройте для себя ключевую информацию о Cosplay Token (COT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:49:09 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Cosplay Token (COT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cosplay Token (COT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 867,98K
$ 867,98K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 394,36M
$ 394,36M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,20M
$ 2,20M
Исторический максимум:
$ 0,003254
$ 0,003254
Исторический минимум:
$ 0,001063216445440777
$ 0,001063216445440777
Текущая цена:
$ 0,002201
$ 0,002201

Информация о Cosplay Token (COT)

Проект японского происхождения, направленный на объединение глобального косплей-сообщества с помощью токена $COT. Он вырос из платформы WorldCosplay (более 1,2 млн пользователей) и соединяет офлайн-события с цифровым взаимодействием, создавая новую экономическую сферу для косплей-культуры.

Официальный сайт:
https://cot.curecos.com/
Whitepaper:
https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8

Токеномика Cosplay Token (COT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cosplay Token (COT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COT, изучите текущую цену COT!

