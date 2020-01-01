Токеномика BRC20.COM (COM) Откройте для себя ключевую информацию о BRC20.COM (COM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BRC20.COM (COM) BRC20.com был создан для внедрения критически важной инфраструктуры в экосистему BRC20. Команда уже запустила платформу информационной панели, а также инструменты обнаружения, адаптированные для растущей экосистемы BRC20, а также токен .COM — первый протокол DeFi в Биткойне. Официальный сайт: https://brc20.com/ Whitepaper: https://brc20.com/wiki/com-project-overview Обозреватель блоков: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0 Купить COM сейчас!

Токеномика и анализ цен BRC20.COM (COM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRC20.COM (COM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 7,2 $ 7,2 $ 7,2 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,015354 $ 0,015354 $ 0,015354 Узнайте больше о цене BRC20.COM (COM)

Токеномика BRC20.COM (COM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BRC20.COM (COM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COM, изучите текущую цену COM!

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