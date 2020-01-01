Токеномика BRC20.COM (COM)

Токеномика BRC20.COM (COM)

Откройте для себя ключевую информацию о BRC20.COM (COM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BRC20.COM (COM)

BRC20.com был создан для внедрения критически важной инфраструктуры в экосистему BRC20. Команда уже запустила платформу информационной панели, а также инструменты обнаружения, адаптированные для растущей экосистемы BRC20, а также токен .COM — первый протокол DeFi в Биткойне.

Официальный сайт:
https://brc20.com/
Whitepaper:
https://brc20.com/wiki/com-project-overview
Обозреватель блоков:
https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0

Токеномика и анализ цен BRC20.COM (COM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BRC20.COM (COM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 7,2
$ 7,2$ 7,2
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,015354
$ 0,015354$ 0,015354

Токеномика BRC20.COM (COM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BRC20.COM (COM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COM, изучите текущую цену COM!

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История цены BRC20.COM (COM)

Анализ истории цены COM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.