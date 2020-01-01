Токеномика Chirpley (CHRP) Откройте для себя ключевую информацию о Chirpley (CHRP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chirpley (CHRP) Chirpley - это передовая платформа маркетинга влияния для небольших агентов влияния. Платформа была разработана с целью создания децентрализованной организации, которая работает полностью в интересах своих конечных пользователей: малого агента влияния и маркетолога. Официальный сайт: https://chirpley.ai Whitepaper: https://chirpley.gitbook.io Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB Купить CHRP сейчас!

Токеномика и анализ цен Chirpley (CHRP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chirpley (CHRP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 755,43K $ 755,43K $ 755,43K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 413,03M $ 413,03M $ 413,03M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 Исторический минимум: $ 0,001390608132802538 $ 0,001390608132802538 $ 0,001390608132802538 Текущая цена: $ 0,001829 $ 0,001829 $ 0,001829 Узнайте больше о цене Chirpley (CHRP)

Токеномика Chirpley (CHRP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chirpley (CHRP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHRP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHRP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHRP, изучите текущую цену CHRP!

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