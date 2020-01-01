Токеномика Chirpley (CHRP)

Токеномика Chirpley (CHRP)

Откройте для себя ключевую информацию о Chirpley (CHRP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Chirpley (CHRP)

Chirpley - это передовая платформа маркетинга влияния для небольших агентов влияния. Платформа была разработана с целью создания децентрализованной организации, которая работает полностью в интересах своих конечных пользователей: малого агента влияния и маркетолога.

Официальный сайт:
https://chirpley.ai
Whitepaper:
https://chirpley.gitbook.io
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB

Токеномика и анализ цен Chirpley (CHRP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chirpley (CHRP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 755,43K
$ 755,43K$ 755,43K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 413,03M
$ 413,03M$ 413,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,04
$ 0,04$ 0,04
Исторический минимум:
$ 0,001390608132802538
$ 0,001390608132802538$ 0,001390608132802538
Текущая цена:
$ 0,001829
$ 0,001829$ 0,001829

Токеномика Chirpley (CHRP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chirpley (CHRP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CHRP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CHRP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHRP, изучите текущую цену CHRP!

Как купить CHRP

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История цены Chirpley (CHRP)

Анализ истории цены CHRP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CHRP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.