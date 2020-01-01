Токеномика Cheqd (CHEQ)

Токеномика Cheqd (CHEQ)

Откройте для себя ключевую информацию о Cheqd (CHEQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cheqd (CHEQ)

Cheqd - это платежная и учетная сеть с сохранением конфиденциальности, которая предоставляет пользователям и организациям право собственности, переносимости и контроля над своими данными. Опираясь на самосуверенную идентичность (SSI) и проверяемые учетные данные, можно осуществлять транзакции данных, уделяя первостепенное внимание неприкосновенности частной жизни и принципам рыночных отношений.

Официальный сайт:
https://www.cheqd.io/
Whitepaper:
https://docs.cheqd.io/governance/
Обозреватель блоков:
https://explorer.cheqd.io

Токеномика и анализ цен Cheqd (CHEQ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cheqd (CHEQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,67M
$ 8,67M$ 8,67M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 642,49M
$ 642,49M$ 642,49M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,188
$ 0,188$ 0,188
Исторический минимум:
$ 0,013306441024793298
$ 0,013306441024793298$ 0,013306441024793298
Текущая цена:
$ 0,0135
$ 0,0135$ 0,0135

Токеномика Cheqd (CHEQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cheqd (CHEQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CHEQ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CHEQ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHEQ, изучите текущую цену CHEQ!

Как купить CHEQ

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История цены Cheqd (CHEQ)

Анализ истории цены CHEQ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CHEQ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.