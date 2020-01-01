Токеномика Cheqd (CHEQ) Откройте для себя ключевую информацию о Cheqd (CHEQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cheqd (CHEQ) Cheqd - это платежная и учетная сеть с сохранением конфиденциальности, которая предоставляет пользователям и организациям право собственности, переносимости и контроля над своими данными. Опираясь на самосуверенную идентичность (SSI) и проверяемые учетные данные, можно осуществлять транзакции данных, уделяя первостепенное внимание неприкосновенности частной жизни и принципам рыночных отношений. Официальный сайт: https://www.cheqd.io/ Whitepaper: https://docs.cheqd.io/governance/ Обозреватель блоков: https://explorer.cheqd.io Купить CHEQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Cheqd (CHEQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cheqd (CHEQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,67M $ 8,67M $ 8,67M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 642,49M $ 642,49M $ 642,49M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,188 $ 0,188 $ 0,188 Исторический минимум: $ 0,013306441024793298 $ 0,013306441024793298 $ 0,013306441024793298 Текущая цена: $ 0,0135 $ 0,0135 $ 0,0135 Узнайте больше о цене Cheqd (CHEQ)

Токеномика Cheqd (CHEQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cheqd (CHEQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHEQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHEQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHEQ, изучите текущую цену CHEQ!

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