Токеномика Capybara (CAPY)

Токеномика Capybara (CAPY)

Откройте для себя ключевую информацию о Capybara (CAPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Capybara (CAPY)

Capybara (CAPY) – самый милый мемкоин Solana, заряженный очарованием капибары и готовый отправиться на Луну!

Официальный сайт:
https://capycoin.vip
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/8QkG1NE8mpgzAc3og6UVxeN3S3uRiaQJPP3fzUYNpump

Токеномика и анализ цен Capybara (CAPY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Capybara (CAPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 166,10K
$ 166,10K$ 166,10K
Исторический максимум:
$ 0,001888
$ 0,001888$ 0,001888
Исторический минимум:
$ 0,001050599421406134
$ 0,001050599421406134$ 0,001050599421406134
Текущая цена:
$ 0,0001661
$ 0,0001661$ 0,0001661

Токеномика Capybara (CAPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Capybara (CAPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CAPY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CAPY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAPY, изучите текущую цену CAPY!

Как купить CAPY

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История цены Capybara (CAPY)

Анализ истории цены CAPY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CAPY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.