Токеномика Bazaars (BZR) Откройте для себя ключевую информацию о Bazaars (BZR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bazaars (BZR) Bazaars – это Р2Р-рынок нового поколения, революционизирующий глобальную торговлю благодаря конфиденциальности, безопасности и прозрачности технологии блокчейн. Созданный для того, чтобы покупатели и продавцы могли беспрепятственно обмениваться товарами с помощью криптовалюты, Bazaars преодолевает разрыв между традиционной торговлей и децентрализованной экономикой. Официальный сайт: https://bazaars.io/ Whitepaper: https://github.com/BazaarsBZR/Whitepaper/blob/main/Bazaars.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8d96b4ab6c741a4c8679ae323a100d74f085ba8f Купить BZR сейчас!

Токеномика и анализ цен Bazaars (BZR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bazaars (BZR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 555,56M $ 555,56M $ 555,56M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,11B $ 19,11B $ 19,11B Исторический максимум: $ 45,981 $ 45,981 $ 45,981 Исторический минимум: $ 0,4699371577628876 $ 0,4699371577628876 $ 0,4699371577628876 Текущая цена: $ 34,394 $ 34,394 $ 34,394 Узнайте больше о цене Bazaars (BZR)

Токеномика Bazaars (BZR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bazaars (BZR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BZR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BZR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BZR, изучите текущую цену BZR!

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