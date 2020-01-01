Токеномика Bazaars (BZR)

Токеномика Bazaars (BZR)

Откройте для себя ключевую информацию о Bazaars (BZR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bazaars (BZR)

Bazaars – это Р2Р-рынок нового поколения, революционизирующий глобальную торговлю благодаря конфиденциальности, безопасности и прозрачности технологии блокчейн. Созданный для того, чтобы покупатели и продавцы могли беспрепятственно обмениваться товарами с помощью криптовалюты, Bazaars преодолевает разрыв между традиционной торговлей и децентрализованной экономикой.

Официальный сайт:
https://bazaars.io/
Whitepaper:
https://github.com/BazaarsBZR/Whitepaper/blob/main/Bazaars.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8d96b4ab6c741a4c8679ae323a100d74f085ba8f

Токеномика и анализ цен Bazaars (BZR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bazaars (BZR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 555,56M
$ 555,56M$ 555,56M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,11B
$ 19,11B$ 19,11B
Исторический максимум:
$ 45,981
$ 45,981$ 45,981
Исторический минимум:
$ 0,4699371577628876
$ 0,4699371577628876$ 0,4699371577628876
Текущая цена:
$ 34,394
$ 34,394$ 34,394

Токеномика Bazaars (BZR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bazaars (BZR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BZR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BZR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BZR, изучите текущую цену BZR!

Как купить BZR

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История цены Bazaars (BZR)

Анализ истории цены BZR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BZR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.