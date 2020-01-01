Токеномика BVM Network (BVM) Откройте для себя ключевую информацию о BVM Network (BVM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BVM Network (BVM) BVM - это метапротокол блокчейна второго уровня, позволяющий разработчикам запустить свой собственный Bitcoin второго уровня, который использует уровень DA (доступность данных) для решения проблем масштабируемости Биткойна. Такой подход позволяет BVM функционировать как универсальная машина состояний, использующая безопасность и доступность данных Биткойна без дополнительного протокола сети или консенсуса. Официальный сайт: https://bvm.network/ Whitepaper: https://cdn.bvm.network/docs/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.bvm.network/ Купить BVM сейчас!

Токеномика и анализ цен BVM Network (BVM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BVM Network (BVM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 597,89K $ 597,89K $ 597,89K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 24,82M $ 24,82M $ 24,82M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 6,98 $ 6,98 $ 6,98 Исторический минимум: $ 0,020566252832630735 $ 0,020566252832630735 $ 0,020566252832630735 Текущая цена: $ 0,02409 $ 0,02409 $ 0,02409 Узнайте больше о цене BVM Network (BVM)

Токеномика BVM Network (BVM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BVM Network (BVM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BVM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BVM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BVM, изучите текущую цену BVM!

Как купить BVM Заинтересованы в добавлении BVM Network (BVM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BVM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BVM на MEXC прямо сейчас!

История цены BVM Network (BVM) Анализ истории цены BVM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BVM прямо сейчас!

Прогноз цены BVM Хотите узнать, куда может двигаться BVM? Наша страница прогноза цены BVM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BVM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!