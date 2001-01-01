Токеномика Pepe Buldak (BUL) Откройте для себя ключевую информацию о Pepe Buldak (BUL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepe Buldak (BUL) Pepe Buldak – это криптопроект, основанный на мемах, который объединяет технологию блокчейн с K-контентом и реальной полезностью через свой протокол открытых франшиз (OFP). Основанный командой криптоэнтузиастов и ветеранов индустрии, Pepe Buldak объединяет культуру мемов с экосистемой франчайзинга, позволяя брендам работать в прозрачной, децентрализованной модели. Основные компоненты экосистемы включают в себя NFT Shiba Gimbab, Dogepoki, а также стратегические события, связанные со стейкингом и сжиганием, направленные на повышение стоимости токенов. Официальный сайт: https://pepebuldak.io/ Whitepaper: https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183 Купить BUL сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepe Buldak (BUL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepe Buldak (BUL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,000003762 $ 0,000003762 $ 0,000003762 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000032501 $ 0,00000032501 $ 0,00000032501 Узнайте больше о цене Pepe Buldak (BUL)

Токеномика Pepe Buldak (BUL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepe Buldak (BUL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUL, изучите текущую цену BUL!

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