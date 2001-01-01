Токеномика Pepe Buldak (BUL)
Информация о Pepe Buldak (BUL)
Pepe Buldak – это криптопроект, основанный на мемах, который объединяет технологию блокчейн с K-контентом и реальной полезностью через свой протокол открытых франшиз (OFP). Основанный командой криптоэнтузиастов и ветеранов индустрии, Pepe Buldak объединяет культуру мемов с экосистемой франчайзинга, позволяя брендам работать в прозрачной, децентрализованной модели. Основные компоненты экосистемы включают в себя NFT Shiba Gimbab, Dogepoki, а также стратегические события, связанные со стейкингом и сжиганием, направленные на повышение стоимости токенов.
Токеномика и анализ цен Pepe Buldak (BUL)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepe Buldak (BUL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Pepe Buldak (BUL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Pepe Buldak (BUL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BUL, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BUL.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUL, изучите текущую цену BUL!
Как купить BUL
Заинтересованы в добавлении Pepe Buldak (BUL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BUL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Pepe Buldak (BUL)
Анализ истории цены BUL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены BUL
Хотите узнать, куда может двигаться BUL? Наша страница прогноза цены BUL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить Pepe Buldak (BUL)
Сумма
1 BUL = 0,00000032501 USD