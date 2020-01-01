Токеномика Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Токеномика Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Откройте для себя ключевую информацию о Buckazoids (BUCKAZOIDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Buckazoids впервые появились в научно-фантастической приключенческой игре 1989 года Space Quest III, разработанной компанией Sierra On-Line. В игре эти золотые монеты, на которых изображен вертикальный символ "₿" и числовые номиналы, служили универсальной межгалактической валютой. Игроки использовали их для покупки снаряжения, оплаты транспорта и торговли с инопланетными торговцами. Их можно считать ранним примером "децентрализованной" цифровой валюты в виртуальном мире.

Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/BQQzEvYT4knThhkSPBvSKBLg1LEczisWLhx5ydJipump

Токеномика и анализ цен Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Buckazoids (BUCKAZOIDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,008998
$ 0,008998$ 0,008998
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,001595
$ 0,001595$ 0,001595

Токеномика Buckazoids (BUCKAZOIDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Buckazoids (BUCKAZOIDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BUCKAZOIDS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BUCKAZOIDS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUCKAZOIDS, изучите текущую цену BUCKAZOIDS!

Как купить BUCKAZOIDS

Заинтересованы в добавлении Buckazoids (BUCKAZOIDS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BUCKAZOIDS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Анализ истории цены BUCKAZOIDS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BUCKAZOIDS

Хотите узнать, куда может двигаться BUCKAZOIDS? Наша страница прогноза цены BUCKAZOIDS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.